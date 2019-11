Österreich: Großes Problem mit Müll in der Natur

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Umweltschutz-Organisation „ Global 2000“

hat einen Bericht zum Thema Umwelt-Verschmutzung

in Österreich verfasst.

In dem Bericht steht, dass in der Natur,

aber auch in Städten viel Müll einfach weggeworfen wird.

Am häufigsten werden Zigarettenstummel,

Plastikflaschen und Getränkeverpackungen weggeworfen.

Die Organisation „ Global 2000“ fordert deswegen,

dass in Österreich ein Pfand-System eingeführt wird.

Bei einem Pfand-System zahlt man für die Verpackung

einen zusätzlichen Betrag.

Wenn man die Verpackung zurückbringt,

bekommt man den Geld-Betrag auch zurück.

Es wird auch gefordert, dass insgesamt

weniger Plastik-Verpackungen verwendet werden.

Seit dem Jahr 2017 gibt es die App „DreckSpotz“

von Global 2000.

Apps sind Programme für das Handy oder den PC.

Mit dieser App können die Nutzer zeigen,

wie viel Müll sie in der Natur finden.

Außerdem können die Nutzer mitteilen,

ob sie den gefundenen Müll mitnehmen.

https://global2000.at/dreckspotz