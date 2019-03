Österreich gewann bei den Special Olympics 13 Gold-Medaillen

Heuer fanden die Special Olympics

von 14. bis 21. März in Abu Dhabi statt.

Abu Dhabi ist die Hauptstadt

der Vereinigten Arabischen Emirate.

Special Olympics nennt man einen Sportwettbewerb

für Menschen mit geistiger Behinderung.

Der Sportwettbewerb findet alle 4 Jahre statt.

Das österreichische Sportler-Team hat bei den

Special Olympics Sommerspielen 13

Goldmedaillen geholt.

Außerdem haben die österreichischen Sportler

18 Silbermedaillen und 21 Bronzemedaillen gewonnen.

Etwa 7000 Sportler aus 190 Staaten haben bei dem

Sportwettbewerb mitgemacht.

Das österreichische Team bestand aus

61 Teilnehmern und 41 Trainern und Betreuern.

Es gab Sportwettbewerbe in 24 verschiedenen Sportarten,

wie zum Beispiel Golf, Schwimmen oder Radfahren.

Die Winterspiele der Special Olympics

waren bereits 2 Mal in Österreich.

Jürgen Winter, der Präsident von

Special Olympics Österreich glaubt,

dass der Sportwettbewerb auch einmal

in Österreich stattfinden könnte.

Wien findet er dafür geeignet.

In Österreich würden die Sommerspiele

frühestens im Jahr 2027 stattfinden.