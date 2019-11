Österreich: Ab jetzt gibt es eine telefonische Gesundheits-Beratung

In Österreich gibt es ab 4. November

eine telefonische Gesundheits-Beratung.

Sie ist unter der Telefon-Nummer 1450

gratis erreichbar.

Man kann dort rund um die Uhr anrufen

und medizinische Fragen stellen.

Man wird dort von Fach-Personal beraten.

Die Gesundheits-Beratung kann

damit in manchen Fällen einen

Krankenhaus-Besuch ersparen.



Seit 2017 gibt es die Gesundheits-Telefonnummer

schon in Wien, Niederösterreich und Vorarlberg.

Seit 4. November gibt es die Gesundheits-Telefonnummer

in ganz Österreich.