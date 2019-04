ÖBB: Ab dem Jahr 2022 gibt es barrierefreie Züge für Reisen ins Ausland

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die ÖBB wird bis zum Jahr 2022

einige Züge an die Bedürfnisse von

Menschen mit Behinderung anpassen.

Die Züge sollen barrierefrei werden.

Barrierefrei heißt, ohne Hindernis.

Dinge wie Stufen, zu enge Eingänge,

fehlende Haltegriffe oder fehlende Beleuchtung,

können für Menschen mit Behinderung ein Hindernis sein.

Solche Hindernisse gibt es in barrierefreien Räumen nicht.

Die Züge werden zurzeit in Zusammenarbeit zwischen

der Firma Siemens und dem

Österreichischen Behindertenrat entwickelt.

Sie sollen in Zukunft tagsüber und über Nacht unterwegs sein.

Also wird es auch Schlaf-Wägen geben.

Es werden Niederflurwagen eingesetzt, damit Menschen

mit Behinderung einfacher in den Zug steigen können.

In Niederflurwagen sind die Böden extra tiefliegend.

Das soll es Älteren und Menschen mit Behinderung

einfacher machen, ein und auszusteigen.

Folgendes wird in den barrierefreien Zügen angepasst:

Rollstuhlfahrer sollen nicht länger in einem Sonderbereich

mitfahren, sondern Plätze wie alle anderen Reisenden,

mit Tisch und Leselampe bekommen.

Für blinde Menschen soll es ertastbare Informationen

und Töne im Türbereich, zur Orientierung geben.

Für gehörlose Menschen soll alles was gesagt wird,

zusätzlich auf einem Bildschirm zu lesen sein.

Für Menschen mit psychischer Erkrankung soll es

ruhige Bereiche und Möglichkeiten zum Rückzug geben.