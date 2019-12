ÖAMTC schafft Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderung

Im Jahr 2018 startete der ÖAMTC

mit dem Projekt „Einstellungssache“.

Damit wurden beim ÖAMTC neue Stellen

für Menschen mit Behinderung geschaffen.

Der Auto-Club ÖAMTC hilft bei

Problemen mit dem Auto.

Es arbeiten schon seit Jahren Menschen

mit Behinderung beim ÖAMTC.

Für das Projekt gab es für Führungskräfte

eigene Schulungen.

Sie lernten dort, wie man am besten mit

Menschen mit Behinderung umgeht.

Der ÖAMTC hat sich das Ziel gesetzt,

in Wien 10 Mitarbeiter mit Behinderung

zusätzlich einzustellen.

Mittlerweile arbeiten in Wien schon 15 Menschen

mit Behinderung beim ÖAMTC.

Die neuen Mitarbeiter haben zum Beispiel

Lernschwiergkeiten oder hören nicht so gut.

Sie arbeiten in unterschiedlichen Abteilungen.



Unterstützung für Menschen mit Behinderung



Der ÖAMTC bietet besondere Unterstützung

für Menschen mit Behinderung an.

Dazu gibt es die ÖAMTC-App

Wenn man zum Beispiel gehörlos ist,

kann man mit den Mitarbeitern vom

ÖAMTC per SMS oder Email schreiben.