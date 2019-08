Ö3 ändert sein Programm am Nachmittag und Abend

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der österreichische Radiosender Ö3 wird

sein Programm am Nachmittag und

Abend ab dem 16. September ändern.

Das Programm wird deshalb geändert,

weil sich das Programm laut dem Publikum

nach einigen Stunden immer wiederholt.

Man will den Hörern dadurch unter

anderem mehr Abwechslung bieten.



Insgesamt wird es 10 neue Sendungen geben.

Das Programm hängt dann immer vom Wochentag ab.

Damit will der Ö3 erreichen, dass die Hörer

immer anhand vom Programm wissen,

welcher Wochentag und welche Uhrzeit ist.

Außerdem bekommen einige Moderatoren neue Sendungen

oder sind gar nicht mehr auf Ö3 zu hören.