Niederösterreich: Sportler des Jahres 2018

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 12. Oktober wurden in Niederösterreich

die Sportler des Jahrs 2018 geehrt.

Der Tennisspieler Dominic Thiem wurde zum 4.Mal

zum Sportler des Jahres in Niederösterreich gewählt.

Die Skifahrerin Katharina Gallhuber wurde zum 1.Mal

zur Sportlerin des Jahres in Niederösterreich gewählt.

Dominic Thiems Eltern haben für ihn den Preis übernommen.

Katharina Gallhuber hat ihn selbst übernommen.

Die zuständige Poltikerin für Sport, Petra Bohuslav sagte,

dass Thiem und Gallhuber den Preis verdient haben.

Katharina Gallhuber war in diesem Jahr weltweit sehr erfolgreich

und was Dominic Thiem bereits seit Jahren leistet, findet sie unglaublich.