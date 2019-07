Niederösterreich: Jubiläums-Warte wird abgerissen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Von der 25 Meter hohen Jubiläums-Warte

am Anninger hat man einen guten Ausblick.

Der Anninger ist ein 675 Meter hoher Berg

mit 4 Gipfeln im Bezirk Mödling in Niederösterreich.

Der 653 Meter hohe Eschenkogel

ist einer dieser Gipfel.

Die Jubiläums-Warte am Anninger

steht am Eschenkogel.

Die Jubiläums-Warte wird bald abgerissen.

Laut einem Gutachten ist es nicht mehr sicher,

die Jubiläums-Warte bei starkem Wind

oder Eis zu besteigen,

weil der Stahl Schäden hat.

Eine Sanierung der Jubiläums-Warte ist aber zu teuer.

Die Jubiläums-Warte wird nicht neu gebaut.

Nur das Zugangstor und der Betonboden bleiben erhalten.

Es werden außerdem Bänke und eine Tafel aufgestellt,

die an die Jubiläums-Warte erinnern sollen.

Die Jubiläums-Warte wurde im Jahr 1898 gebaut.