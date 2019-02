New York: Sehr viele Kleidungsstücke landen im Müll

Link zum Original-KURIER-Artikel

In New York landen im Jahr 180 Millionen

Kilogramm Kleidungsstücke und Stoffreste im Müll.

Die Geschäftsfrau Jessica Schreiber will verhindern,

dass Stoffreste oder Kleidungsstücke

im Müll landen.

Sie hat 5 Jahre bei der New Yorker

Müllabfuhr gearbeitet.

Sie hat sich dort um das Wiederverwenden

von Kleidung gekümmert.

Viele Besitzer von Modefirmen kamen zu ihr,

und fragten, was sie mit ihren Stoffresten

machen können.

Die Firmen und Jessica Schreiber sind dabei

auf die Idee gekommen, die Firma

FabScrap zu gründen.

Die Firma kümmert sich um

die Verwertung von Stoffresten.

Stoffreste, die weniger

als 90 Zentimeter lang sind,

werden gesammelt

und zu Baumaterial verarbeitet.

Unbeschädigte Kleidungsstücke werden

weiterverkauft und wiederverwendet.

Freiwillige Mitarbeiter dürfen

Kleidungsstücke, die ihnen gefallen,

mit nach Hause nehmen.

Jessica Schreiber will nämlich,

dass so wenig wie möglich

weggeworfen wird.

Sie arbeitet mit 3 Mitarbeitern und mehr als

1 200 Freiwilligen zusammen.

Die Firma sammelt 6 000 Kilogramm Stoffreste

pro Monat ein.



Die Stoffreste kommen von

220 verschiedenen Herstellern.

Die Kleidungs-Hersteller geben die Stoffe

in schwarze Säcke,

und bezahlen an Jessica Schreiber

eine Gebühr für das Abholen.