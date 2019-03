New York: Obdachloser Bub wird zum Schach-Meister

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein 8-jähriger obdachloser Bub wurde

in New York zum Schach-Meister.

New York ist eine Stadt in den USA.

Obdachlose Menschen leben

auf der Straße oder in einer

Unterkunft für Obdachlose.

Der Bub heißt Tanitoluwa Adewumi.

Sein Spitzname ist Tani.

Er und seine Familie leben zurzeit

in einer Obdachlosen-Unterkunft.

Im Jahr 2017 flüchtete Tani mit

seiner Familie aus Nigeria.

Nigeria ist ein afrikanisches Land.

Ein Lehrer in Tanis Grundschule

hat ihm das Schachspielen beigebracht.

Anschließend wurde Tani in einem

Schach-Club aufgenommen.

Tani hat dann begonnen, bei

Schach-Meisterschaften mitzumachen.

„Ich will der jüngste Großmeister werden“,

sagte der 8-Jährige nach seinem ersten Sieg.

Beim Schach gibt es einige Titel, die gute

Schachspieler bekommen können.

Einer dieser Titel heißt „Großmeister“.

Die Direktorin von Tanis Schule

erzählt, dass der Bub von seinen

Eltern stark unterstützt wird.

Seine Mutter bringt ihn jeden Samstag

zu einem 3-stündigen kostenlosen

Training für Schach.

Sie selbst spielt aber kein Schach.

Sein Vater lässt den 8-Jährigen

jeden Abend an seinem Laptop üben.

Der Leiter vom Schach-Programm hat

nach Tanis Sieg eine Spendenaktion gestartet.

Das Ziel von der Aktion ist, dass Tani und

seine Familie sich ein gutes Zuhause leisten können.

Außerdem soll Tani auch mehr gefördert werden.

Die Spendenaktion befindet sich auf der

Internet-Seite „GoFundMe“.

Seit dem 15. März 2019 wurden bereits

über 185 000 Dollar gespendet.

Dollar nennt man das Geld in den USA.

Infos zu der Spendenaktion gibt es

auf der Internet-Seite

https://www.gofundme.com/f/just-tani