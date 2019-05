Neuseeland: Urlauber müssen bald Eintritt zahlen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Viele Menschen machen gerne

Urlaub in Neuseeland.

Neuseeland ist ein Insel-Staat

im südlichen Pazifik.

Neuseeland besteht aus 2 Hauptinseln

und vielen kleineren Inseln.

In Neuseeland leben ungefähr

5 Millionen Menschen.

Im vorigen Jahr haben fast 4 Millionen

Urlauber Neuseeland besucht.

Wahrscheinlich werden bis zum Jahr 2025,

mehr als 5 Millionen Urlauber pro Jahr

nach Neuseeland reisen.



Die Regierung von Neuseeland hat jetzt

beschlossen, dass Urlauber ab Oktober

eine Eintritts-Gebühr zahlen müssen.

Jeder Urlauber muss ungefähr 20 Euro zahlen,

wenn er nach Neuseeland reist.

Pro Jahr sollen dadurch 47 Millionen Euro

zusammenkommen.

Mit dem Geld sollen die Umwelt

und die Sehenswürdigkeiten in Neuseeland

geschützt werden.