Neues Wohn-Projekt: Menschen mit und ohne Behinderung leben zusammen

Seit Anfang November leben in einer Wohn-Gemeinschaft

in Wien Menschen mit und ohne Behinderung zusammen.

Wohn-Gemeinschaft wird mit WG abgekürzt.

Die WG ist ein Wohn-Projekt von Jugend am Werk und

vom Fonds Soziales Wien.

Im Jahr 2018 startete die Planung für das Wohn-Projekt.

Seit 1.November 2019 leben 6 Personen in der WG.

Vor Kurzem kamen Besucher vom Fonds Soziales Wien

und von Jugend am Werk in die WG.

Auch der Stadtrat Peter Hacker war bei dem Besuch dabei.

Die WG befindet sich zwischen Augarten

und Karmelitermarkt im 2. Bezirk.

Die Wohnung ist modern gestaltet und es gibt

große Einzelzimmer.

In der WG wohnen 4 Menschen mit Behinderung

und 2 Menschen ohne Behinderung.

Die 4 Bewohner mit Behinderung werden von den

anderen 2 Bewohnern nicht betreut.

Alle werden gleich behandelt und zahlen die gleiche Miete.

Außerdem werden alle Entscheidungen über das

Zusammenleben gemeinsam getroffen.

Die Bewohner freuen sich über die neue WG.

Der Fonds Soziales Wien übernimmt die Kosten für das Projekt.

Die Bewohner mit Behinderung werden bei Bedarf

von Mitarbeitern von Jugend am Werk unterstützt.