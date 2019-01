Neues Unterrichts-Fach Ethik soll ab Herbst 2019 unterrichtet werden

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ethik soll als neues Schulfach ab dem

Schuljahr 2019/2020 unterrichtet werden.

Zu Beginn soll es das Fach Ethik

in der Oberstufe vom Gymnasium geben.

Danach soll es schrittweise auch in der Unterstufe

und dann sogar in der Volksschule unterrichtet werden.

Verpflichtend wird es für die Schüler sein,

die sich vom Religions-Unterricht abgemeldet haben.



Ethik hat mit dem menschlichen Handeln zu tun.

Im Unterricht sollen Fragen behandelt werden,

wie zum Beispiel

„Was macht das mit dir, wenn du lügst?

Oder wie geht es dir,

wenn ich dir deinen Stift wegnehme?“

Damit soll auch Gewalt verhindert werden.

Außerdem soll das Verhalten

der Schüler im Internet verbessert werden.

An einigen Schulen gibt es schon

einen Ethik-Unterricht als Versuch.

Alle Kinder, die sich vom

Religions-Unterricht abgemeldet haben,

sind dazu verpflichtet, den Ethik-Unterricht

zu besuchen.

Diese Form möchte Faßmann

für weitere Schulen übernehmen.

Lehrer werden eine Zusatzausbildung brauchen,

um Ethik unterrichten zu können.