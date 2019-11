Neue Technik soll Kühe dazu bringen, mehr Milch zu geben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kühe in Russland sollen mithilfe von Virtual-Reality- Brillen

grüne Wiesen sehen können.

Dadurch sollen sich die Kühe entspannen

und mehr Milch geben.

Mit einer Virtual-Reality-Brille sieht man eine Welt,

die nicht echt ist.

Das ist eine Welt, die von Computern gemacht ist.



Die Virtual-Reality-Brillen für Kühe sind besonders gut

an die Kopfform der Tiere angepasst.

Durch die Brille können die Kühe im Winter

grüne Wiesen sehen und so besser entspannen.

Mit der Brille sehen sie die Farben Rot, Grün und Blau.

Die Virtual-Reality-Brille wurde an Kühen

auf einem russischen Bauernhof getestet.

Bei dem Test fand man heraus,

dass Kühe mit der Brille weniger Angst hatten.

Sie fanden die grünen Wiesen beruhigend.



Einige russische Firmen versuchen bereits,

mit klassischer Musik mehr Milch

von den Kühen zu bekommen.