Neue Technik hilft Menschen mit Querschnitts-Lähmung

Vor Kurzem haben Forscher der Technischen Universität Graz

eine Prothese für querschnittsgelähmte Menschen entwickelt.

Diese Prothese können die Betroffenen durch Gedanken steuern.

Eine Prothese ist ein künstlicher Körperteil,

wie zum Beispiel ein Arm oder ein Bein.

Bei einer Querschnittlähmung sind die Verbindungen zwischen

dem Gehirn und den Armen und Beinen unterbrochen.

Betroffene können bestimmte Körperteile nicht mehr bewegen.

Die Forscher umgehen die Unterbrechung zwischen Gehirn

und den Armen bei einer Querschnittslähmung,

indem das Gehirn sich mit einem Computer verständigt.

Der Computer gibt den Befehl an die Muskeln weiter.

Der Betroffene muss erst an die Bewegung denken,

erst dann bewegt sich die Prothese.

Müller-Putz meint, dass die Möglichkeiten immer weiter verbessert werden.

Die Forscher haben verschiedene Greif-Möglichkeiten ausprobiert.

Zum Beispiel nach einem Glas greifen oder einen Löffel in die Hand nehmen.

Experte Gernot Müller-Putz sagt, dass Menschen, die ihre Hände

nicht mehr bewegen können, sehr von anderen abhängig sind.

Es ist gut, wenn sie mit einer Prothese wieder Zähneputzen oder

sich wieder selbst waschen können.

Müller-Putz möchte den Betroffenen mit seiner Forschung

mehr Selbstständigkeit ermöglichen.

Jetzt suchen die Forscher der TU Graz auf einer Internet-Seite

nach querschnittsgelähmten Menschen für eine

längerfristige Untersuchung.

Nach einem Test bekommen die Betroffenen

ein Gratis-Training der neuen Technik.

Mehr Informationen finden querschnittsgelähmte Menschen

auf der folgenden Internet-Seite:

http://moregrasp.eu/