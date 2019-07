Neue Schutz-Hülle für ehemaliges Atom-Kraftwerk Tschernobyl

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 26. April 1986 explodierte ein Reaktor vom

Atom-Kraftwerk in der Stadt Tschernobyl

in der Ukraine.

Ukraine ist ein Land in Ost-Europa.

In einem Atom-Kraftwerk wird Strom erzeugt.

Der Atom-Reaktor ist der

wichtigste Teil vom Atom-Kraftwerk.

Bei der Explosion im Jahr 1986 gelangten

sehr gefährliche Strahlen nach draußen.

Wenn Menschen oder Tiere mit

diesen Strahlen in Kontakt kommen,

können sie krank werden

und dadurch sogar sterben.

Durch die Explosion wurden viele Länder

vor allem in Ost-Europa verstrahlt.

Kurz nach der Explosion wurde deshalb

eine Schutz-Hülle gebaut,

damit keine gefährlichen Strahlen

nach draußen gelangen.

In den letzten Jahren bekam diese Schutz-Hülle

aber Risse und war nicht mehr sicher.

Im Jahr 2010 wurde deshalb mit dem Bau

einer neuen Schutz-Hülle aus Metall begonnen.

Im Jahr 2016 wurde die neue Schutz-Hülle

über das Atom-Kraftwerk geschoben.

Die neue Schutz-Hülle kostete 1, 5 Milliarden Euro

und soll 100 Jahre halten.

45 Länder beteiligten sich an den Kosten.

Am 10. Juli 2019 wurde die neue Schutz-Hülle

offiziell eröffnet.