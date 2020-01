Neue Regeln fürs Alkoholtrinken auf Mallorca und Ibiza

Link zum Original-KURIER-Artikel

Auf Mallorca und Ibiza wird es ab Februar 2020

neue Regeln fürs Alkoholtrinken geben.

Mallorca und Ibiza sind beides Inseln im Mittelmeer,

die zum Land Spanien gehören.

Auf Mallorca sind die Orte Playa de Palma

und Magaluf von den neuen Regeln betroffen.

Auf Ibiza ist das Gebiet Sant Antoni de Portmany betroffen.

An diesen Orten feiern sehr viele Urlauber

und trinken dabei oft Alkohol.

Durch die neuen Regeln dürfen Geschäfte

dort zwischen 21:30 Uhr und 8:00 Uhr,

in Zukunft keinen Alkohol mehr verkaufen.

Auch für „All-Inclusive-Hotels“ gibt es neue Regelungen.

Gäste in „All-Inclusive-Hotels“ bezahlen

einen bestimmten Betrag im Vorhinein.

Im Hotel müssen sie dann

für Essen und Trinken nichts mehr bezahlen.

Laut den neuen Regelungen dürfen „All-Inclusive-Hotels“

ihren Gästen nur noch beim Mittag- und Abendessen

je 3 alkoholische Getränke gratis anbieten.

Zu anderen Zeiten dürfen keine

alkoholischen Getränke gratis angeboten werden.

Wenn sich die Hotels nicht daran halten,

müssen sie hohe Strafen zahlen.

Auch das Springen von Hotelbalkonen

ist ab Februar verboten.

Gäste springen dort nämlich oft von Hotelbalkonen

ins Schwimmbecken vom Hotel

oder sie klettern zum Balkon nebenan.

Dabei haben sich schon viele Menschen verletzt

oder sind sogar gestorben.

Wenn Urlauber dagegen verstoßen,

müssen sie Strafen bis zu 60 000 Euro bezahlen.

Außerdem müssen sie das Hotel sofort verlassen

und dürfen nicht mehr ins Hotel zurückkommen.