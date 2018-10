Neu-Gestaltung von Wiener Straßenbahn- und Bushaltestellen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Straßenbahn- und Bushaltestellen in Wien

werden neu gestaltet.

Die Wiener Stadträtin, Ulli Sima,

und die Wiener Linien Geschäftsführerin,

Alexandra Reinagl, kündigten das am Freitag an.

Fahrpläne und Pläne von der Umgebung

werden doppelt so groß wie vorher sein.

Die Bezeichnung der Haltestelle

wird außerdem größer dargestellt.

Pläne und Schilder, werden in Zukunft

an einem einzigen Mast angebracht sein.

Dieser kann bis zu 4 Meter hoch sein.

An der Spitze vom Mast soll ein Licht

mit dem Zeichen von den Wiener Linien sein.

Dadurch soll man die Haltestellen

schon von weitem sehen.

Es gab einen Ideen-Wettbewerb für die neue Gestaltung.

Ein Ideen-Wettbewerb ist ein Wettbewerb

über Veränderungen zu einem bestimmten Thema oder Projekt.

„Dotting-Industrial Design“ hat den Ideen-Wettbewerb

von den Wiener Linien gewonnen.

Dotting-Industrial Design ist eine Wiener Firma,

die viele verschiedene Dinge wie zum Beispiel Möbel,

Einrichtungen oder Schmuck entwirft.

Begonnen wird mit den geplanten Veränderungen

im Jahr 2019, bei den Straßenbahnen „D“ und „O“ .