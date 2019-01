Nepal: Frau wurde wegen Monatsblutung weggeschickt und ist gestorben

Link zum Orginal-KURIER-Artikel



In Teilen von Nepal gelten Frauen

während ihrer Monatsblutung als unrein.

Nach einem Brauch müssen Frauen,

die ihre Monatsblutung haben,

das Haus ihrer Familie verlassen.

Sie müssen mehrere Tage in Kuhställen

oder in Hütten schlafen.

Diese Frauen dürfen während der Monatsblutung

keine Menschen, Rinder und auch kein Obst

oder Gemüse berühren.

Eine Frau musste wegen ihrer Monatsblutung

in einer Hütte schlafen.

In der Hütte hat die Frau ein Feuer gemacht,

um sich mit ihren 2 Söhnen zu wärmen.

Dadurch kam es zu einem Brand,

dabei ist die Frau mit ihren Kindern gestorben.

Wahrscheinlich wegen einer Rauchgasvergiftung.

Dieser Brauch nennt sich „Chhaupadi“.

Chhaupadi steht unter Strafe,

es ist aber eine Tradition in Nepal.

In den vergangenen 10 Jahren

sind etwa 12 Frauen in Nepal gestorben,

weil sie während der Monatsblutung

weggeschickt wurden.

Sie starben an Schlangenbissen, Unterkühlung

oder an starken Blutungen.

Auch in Indien werden Frauen

während der Monatsblutung

aus ihren Häusern weggeschickt.

Diese Frauen dürfen auch nicht

zu Tempeln gehen.