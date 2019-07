Nationalrat beschließt Rauch-Verbot

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab dem 1. November 2019 gilt ein allgemeines

Rauch-Verbot in österreichischen Lokalen.

Das beschlossen die Abgeordneten

im Nationalrat am 2. Juli.

Der Nationalrat beschließt zusammen mit dem

Bundesrat die Gesetze in Österreich.

Abgeordnete sind die Mitarbeiter im Parlament.

Fast alle Parteien im Nationalrat stimmten

für das Rauch-Verbot, nur die FPÖ stimmte dagegen.

Das Verbot gilt somit an öffentlichen Orten,

wo Speisen und Getränke verkauft werden.

Dazu gehören auch Veranstaltungs-Säle

von Pfarren oder auch Feuerwehr-Feste.

Es gilt auch für Wasserpfeifen und E-Zigaretten.

Wasserpfeifen werden oft auch Shishas genannt.

E-Zigaretten sind elektronische Zigaretten.

Nur in Gast-Gärten darf man weiterhin rauchen.