Nach Taifun „Mangkhut“ und Hurrikan „Florence“: Viele Todes-Opfer in Teilen von Asien und in den USA

Am 15. und 16. September hat der Taifun „Mangkhut“

die Philippinen verwüstet.

Ein Taifun ist ein starker Wirbelsturm.

Durch den Taifun starben im Norden der Philippinen

mindestens 100 Menschen.

Es ist bisher der schlimmste Taifun im Jahr 2018.

Auch in China gab es durch den Taifun Todes-Opfer.

Der Süden von China und die Großstadt Hongkong

waren vom Taifun betroffen.

Durch den Taifun wurden Straßen überschwemmt und durch

den starken Wind wurden Bäume und auch Bau-Gerüste umgerissen.

Viele Flüge mussten gestrichen werden.

10 000 Menschen wurden in Sicherheit gebracht

und viele Menschen hatten keinen Strom.

Am 14. September hat der Hurrikan „Florence“

den Süd-Osten der USA erreicht.

Ein Hurrikan ist ein starker Wirbel-Sturm in Süd- und Nordamerika.

Durch den Hurrikan wurden mindestens 6 Menschen getötet.

Am 16. September wurde berichtet, dass auch die Stadt Fayetteville stark überschwemmt wurde,

obwohl die Stadt weit von der Küste entfernt ist.

Straßen waren überschwemmt, deswegen wurden

viele Menschen von Einsatz-Kräften mit Booten aus ihren

überschwemmten Häusern gerettet.

Auch in den USA hatten viele Menschen keinen Strom.