Nach Diebstahl: Die berühmten roten Schuhe aus „Der Zauberer von Oz“ wieder da

Im Jahr 2005 wurden aus einem Museum in Minnesota

rote Schuhe gestohlen.

Minnesota ist ein Bundesstaat in den USA.

Die Schuhe stammen aus der Geschichte

„Der Zauberer von Oz“.

Nach jahrelangen Ermittlungen wurden die Schuhe

vom FBI wiedergefunden.

Das FBI ist die Bundes-Kriminalpolizei in den USA.

Zum Inhalt von „Der Zauberer von Oz“

In „Der Zauberer von Oz“ geht es um ein kleines Mädchen,

das eines Tages durch einen Wirbelsturm mit ihrem Hund Toto

in das Zauberer-Land „Oz“ getragen wird.

Auf dem Weg zum „Zauberer von Oz“ erlebt sie mit ihren

neuen Freunden, einer Vogelscheuche, einem Holzfäller

und einem ängstlichen Löwen, viele Abenteuer.

Doch bevor sich ihr sehnlichster Wunsch erfüllt, wieder

nach Hause zu kommen, muss sie die böse Hexe töten.