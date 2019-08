Mozzarella-Test: So wurden die Produkte aus dem Supermarkt bewertet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das österreichische Test-Magazin „KONSUMENT“,

hat 22 verschiedene Mozzarella-Produkte getestet.

3 Mozzarella-Produkte waren aus Büffel-Milch

und 19 Mozzarella-Produkte aus Kuh-Milch.

3 von den getesteten Mozzarella-Produkten waren fettarm.

Nur 8 von den getesteten Mozzarella-Produkten

wurden mit der Note „Sehr Gut“ bewertet.

Der Geschmacks-Test

Die Mozzarella Produkte wurden

am Ende der Lagerzeit

von Testern im Supermarkt verkostet.

Die Lagerzeit ist der Zeitraum zwischen

der Lieferung im Supermarkt

und dem Kauf vom Kunden.

6 Mozzarella-Produkte wurden als sauer,

faul und bitter empfunden,

einer davon schmeckte sogar fischig.



Der Schärdinger-Mozzarella wurde

von den Experten am besten bewertet.

Von den Test-Personen wurde der

Mozzarella aus Kuh-Milch von Galbani

am besten bewertet.

3 Mozzarella Produkte wurden

mit „durchschnittlich“ bewertet,

2 waren „weniger zufriedenstellend“

und 9 waren „nicht zufriedenstellend“.

Die Produkte wurden nicht so gut bewertet,

weil in vielen Mozzarella-Produkten Keime waren.

Außerdem ist Mozzarella schwer verdaulich.

Der „DeSpar Mozzarella grande kam auf den 2. Platz.

Wenn der Mozzarella sauer riecht und bitter schmeckt,

sollte man ihn nicht mehr essen.