Model mit Down-Syndrom trat bei New Yorker Modewoche auf

Sofia Jirau aus Puerto Rico ist 22 Jahre alt

und hat das Down-Syndrom.

Menschen mit Down-Syndrom entwickeln sich

meist langsamer als andere Menschen.

Menschen mit Down-Syndrom

sehen oft ein bisschen anders aus.

Meist brauchen sie länger, um Dinge zu lernen.

Trotzdem haben Menschen mit Down-Syndrom

viele Stärken und können vieles selbstständig machen.

Bei anderen Dingen brauchen sie Unterstützung.

Puerto Rico ist eine Insel und gehört zur USA.

Am 10. Februar trat Sofia Jirau

als Model bei der New York Fashion Week auf.

Die New York Fashion Week ist eine

Modewoche für Damen- und Herrenmode.

Sie findet 4 Mal im Jahr in New York statt

und ist sehr berühmt.



Sofia Jirau erzählte,

sie schaute sich an einem Tag in den Spiegel und sagte:

„Ich werde einmal ein Model sein und

ich werde es in New York schaffen.“

Das hat sie auch.

Denn einmal bei der New York Fashion Week

als Model aufzutreten, ist ein großer Erfolg.

Sofia Jirau möchte nun weltweit als Model auftreten.

Diesen Traum kann sie sich auch dank dem Einsatz

von ihrem Team erfüllen.

Ihr Team unterstützt sie und hilft ihr dabei.

Sofia Jirau hat auch eine eigene

Kleidermarke erfunden.

Ihre Kleidermarke heißt „Allavet“.

So klingt es, wenn Sofia Jirau ihren Lieblingsspruch

„I love it“, sagt.

I love it ist englisch und bedeutet: Ich liebe es.

Sofia Jirau sagt, dass es keine Grenzen gibt.

Sie ist der Meinung, dass sich jeder seinen

Traum erfüllen kann.

Die 22-Jährige hat gezeigt, dass Schönheit in allen

Formen vorkommt und nichts unmöglich ist.



Fotos von Sofia Jirau findet man

auf der folgenden Internetseite:

https://www.instagram.com/sofiajirau/