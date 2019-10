Mit diesen Reisepässen darf man in die meisten Länder reisen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die „Passport Power“-Liste zeigt an, mit welchem Reisepass

man ohne Visum in die meisten Länder reisen kann.

Ein Visum ist eine Einreise-Erlaubnis.

Ein Visum muss man vor einer Reise in bestimmte

Länder beantragen.

Japan und Singapur sind gemeinsam auf Platz 1.

Mit einem Reisepass aus Japan oder Singapur kann

man in 190 Länder ohne Visum reisen.

Österreich ist auf Platz 5.

Mit einem österreichischen Reisepass kann man in

185 Länder reisen, ohne ein Visum zu brauchen.

In den vergangenen Jahren waren europäische Länder

oder die USA auf den obersten Plätzen.