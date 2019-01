Mick Schumacher unterschreibt Vertrag bei Ferrari

Link zum Original-KURIER-Artikel

Mick Schumacher ist der Sohn von Michael Schumacher.

Er hat vor kurzem einen Vertrag bei Ferrari

unterschrieben.

Er wird an einem Test-Programm von Ferrari teilnehmen,

teilte Ferrari mit.

Der 19 Jahre alte Mick Schumacher hat schon die

Formel-3-Europa-Meisterschaft gewonnen.

Die Formel 3 ist eine Motorsport-Rennklasse.

Sie ist die Vorstufe für die höheren Klassen, wie

die Formel 2 und Formel 1.

Dieses Jahr steigt er in die Formel 2 auf und fährt

dort weiter für Prema.

Prema ist ein italienisches Rennsport-Team, das seit

2012 in der europäischen Formel 3-Meisterschaft antritt.

Mick Schumacher ist überglücklich, dass Ferrari mit

ihm zusammenarbeiten will.

Er will auf diesem Weg seinen Traum, in die Formel 1

aufzusteigen, verwirklichen.