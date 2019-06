Menschen in reichen Ländern vertrauen Impfungen nicht

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut einer Untersuchung aus Großbritannien

sind weltweit einige Menschen gegen Impfungen.

Besonders Menschen, die viel Geld verdienen

finden, dass Impfungen gefährlich sind.

In Bangladesch und Ruanda vertrauen

die meisten Menschen Impfungen.

Bangladesch ist ein Land in Südasien.

Ruanda ist ein Land in Ostafrika.

In beiden Ländern gibt es viele Krankheiten

und kein gutes Gesundheits-System.



Für die Untersuchung wurden im Jahr

2018 mehr als 140 000 Menschen

in 144 Ländern untersucht.

Die Menschen in der Untersuchung

waren mindestens 15 Jahre alt.



Auch immer mehr Menschen in Österreich

lassen ihre Kinder nicht impfen.

Ungefähr jeder zehnte Österreicher

findet Impfungen nicht wichtig für Kinder.

Genauso viele Österreicher glauben,

dass Impfungen nicht wirksam sind.

Mehr Vertrauen für Impfungen

gibt es in Ländern mit mehr Krankheiten,

die ansteckend sind.

Manche Menschen in reichen Ländern glauben,

dass man gar keine Impfung braucht.

Reiche Länder haben meistens nämlich

auch gute Gesundheits-Systeme.