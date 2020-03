Menschen in Österreich und Italien machten Musik

In vielen Ländern weltweit gelten wegen dem

Corona-Virus strenge Regeln.

Diese sollen die Ausbreitung vom Corona-Virus

verhindern.

Unter anderem dürfen Menschen ohne

wichtigen Grund ihr Haus nicht verlassen.

Deswegen haben am 13. März Menschen in

ganz Italien zuhause Musik gemacht und sich dabei gefilmt.

Diese Videos veröffentlichten sie auf Internet-Seiten

wie „ Facebook“ oder „ Twitter“.

Die Videos gefielen sehr vielen Menschen.

Auch in Österreich machten am 15. März um

18:00 Uhr viele Menschen Musik am Balkon

oder am Fenster.

Es wurden zum Beispiel die Europa-Hymne oder

auch Lieder vom österreichischen Sänger Rainhard Fendrich gespielt.

Mit diesen Aktionen wollen die Menschen den Alltag schöner machen.