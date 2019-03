Mehr Fälle von Rassismus in Österreich

Am 21. März war der „Internationale Tag gegen Rassismus“.

Der Verein „Zivilcourage und Antirassismus-Arbeit“

gab bekannt, dass es in Österreich im Jahr 2018

fast 2000 Fälle von Rassismus gab.

Der Verein wird mit ZARA abgekürzt.

Rassismus bedeutet, dass Menschen wegen ihrer Herkunft,

Religion oder wegen ihrem Aussehen ausgegrenzt,

benachteiligt oder sogar vertrieben werden.

Im Vergleich zum Jahr 2017 ist die Zahl

der gemeldeten Rassismus-Fälle deutlich gestiegen.

Dieter Schindlauer ist der Chef von ZARA.

Er sagt, dass der Bericht zeigt,

in welchen Bereichen Rassismus vorkommt.

Rassismus kommt in jedem Bereich

der Gesellschaft vor, auch bei der Polizei.

Es gab zum Beispiel einen Vorfall

am Wiener Donauinselfest.

Die Polizisten kontrollierten

einen Mann aus Afghanistan grundlos.

Die Polizisten zerrten den Mann

an den Händen einige Meter weit.

Die Polizisten sagten zu dem Afghanen,

dass für ihn die Donauinsel verboten ist.

Seit einigen Jahren werden vor allem Flüchtlinge

und Muslime rassistisch beleidigt.

Rassismus kommt sehr häufig im Internet vor.

Laut dem Bericht von ZARA werden besonders

viele Hass-Nachrichten auf der

Internet-Seite „ Facebook“ gemeldet.



Jürgen Czernohorszky von der SPÖ

ist der Integrations-Stadt-Rat von Wien.

Die Stadt Wien unterstützt

den Verein ZARA ab 2019 mit 80 000 Euro.

Czernohorszky sieht Rassismus in der Politik zum Beispiel dann,

wenn „Erstaufnahme-Zentren“ für Flüchtlinge

in „Ausreise-Zentren“ umbenannt werden.

Er warnt davor, dass Rassismus als normal angesehen wird.

Caroline Kerschbaumer ist die Leiterin von ZARA.

Kerschbaumer sagte, dass die meisten Rassismus-Fälle

von Zeugen an ZARA gemeldet wurden.

Das zeigt, dass die Menschen in Österreich

Rassismus nicht nur bemerken,

sondern auch etwas gegen Rassismus tun.

Sie erinnerte daran,

dass es für Opfer von Rassismus schwierig ist,

Übergriffe selbst zu melden.

Kerschbaumer erklärte auch, dass laut einer Untersuchung

nur wenige Betroffene rassistische Belästigungen selbst melden.