Mehr als 200 Menschen bei Protesten in Russland verhaftet

In Moskau protestierten am 10. und 11. August

ungefähr 50 000 Menschen für gerechte und

freie Kommunal-Wahlen in Russland.

Die nächsten Kommunal-Wahlen

finden am 8. September statt.



Bei einer Kommunal-Wahl werden

die Stadt-Räte gewählt.

In einem Stadt-Rat werden wichtige

Entscheidungen für eine Stadt beschlossen.

Bei einem Protest zeigt man öffentlich,

dass man etwas nicht gut findet.



Die Polizei in Moskau nahm

mehr als 130 Menschen fest.

Moskau ist die Hauptstadt von Russland.

Auch in St. Petersburg gab es Proteste

für gerechte und freie Kommunal-Wahlen.

Die Polizei in St. Petersburg verhaftete 80 Menschen.

St. Petersburg ist die zweitgrößte Stadt von Russland.