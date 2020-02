Matura-Prüfungen: Im Fach Mathematik gibt es Änderungen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ab Mai 2020 finden in Österreich wieder

die Matura-Prüfungen statt.

Die Matura ist die Abschluss-Prüfung

von einer höheren Schule.

Die Matura braucht man zum Beispiel,

um an einer Universität studieren zu können.

Am 5. Februar wurden Änderungen für die

Mathematik-Matura beschlossen.



Es gibt insgesamt 3 Änderungen:



Bei der Mathematik-Matura wird es dieses Jahr

mehr Aufgaben geben, wo man auch

halbe Punkte erreichen kann.



Es wird mehr ehemalige Mathematik-Matura-Aufgaben

zum Herunterladen im Internet geben.

Diese kann man zum Üben und Vorbereiten

für die Matura-Prüfung verwenden.

Hier kann man alle Matura-Beispiele

vom Jahr 2019 herunterladen:

https://www.matura.gv.at/?id=67



Ab dem 17. Februar wird es eine

Telefon-Beratungsstelle für Fragen zur Matura geben.

Die Telefon-Nummer wird von Montag bis Freitag

von 9 bis 17 Uhr erreichbar sein.

Die Nummer wird noch bekanntgegeben.