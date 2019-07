Marko Marinic ist einer der Besten 30 Journalisten unter 30 Jahren

Die Journalisten-Fachzeitschrift

„Der Österreichische Journalist“, hat zum 8. Mal

junge Talente in die Liste

„Die Besten 30 unter 30“ aufgenommen.

Damit werden jedes Jahr die besten

30 österreichischen Journalisten

unter 30 Jahren ausgezeichnet.

Unter den ausgezeichneten Journalisten

ist auch Marko Marinic.

Marko war vom Juni 2015 bis zum Juni 2018

Teilnehmer in der Inklusiven Lehrredaktion.

Die Inklusive Lehrredaktion ist ein Projekt

von KURIER und Jugend am Werk,

das vom Fonds Soziales Wien gefördert wird.

In der Inklusiven Lehrredaktion hat Marko

das Schreiben in einfacher Sprache gelernt und

seine Begeisterung für den Journalismus entdeckt.

Außerdem konnte er in verschiedenen Unternehmen

Praktika machen, zum Beispiel im

Kulturressort vom KURIER und auch bei der APA.

Bei der APA hat er seine Arbeit

während dem Praktikum so gut gemacht,

dass er einen fixen Job bekommen hat.

Das ist ein großer Erfolg für Marko,

aber auch für die Inklusive Lehrredaktion.

Seit September 2018 arbeitet Marko

als Journalist bei „ APA TopEasy“.

Bei APA TopEasy verfassen Journalisten

Nachrichten-Meldungen in einer einfachen

und leicht verständlichen Sprache.

Marko hat ursprünglich

den Lehr-Beruf Installateur gelernt.

Ein Installateur plant und baut

Leitungen und Anlagen in Häuser ein.

Er kümmert sich darum, dass Häuser

mit Wasser, Gas, Wärme

und frischer Luft versorgt werden.

In der Inklusiven Lehrredaktion lernte Marko

viel übers journalistische Arbeiten

und den Alltag in einer Redaktion.

Marko hatte von Beginn an den Wunsch,

einen Job im Medien-Bereich zu bekommen

Dieser Wunsch hat sich für ihn erfüllt.

Wir gratulieren Marko sehr herzlich

zu seinem Erfolg und freuen uns für ihn.