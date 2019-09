Link zum Original-KURIER-Artikel

Der erfolgreiche Ski-Fahrer Marcel Hirscher

hört mit dem Ski-Sport auf.

Das gab der 30-Jährige am 4. September bei einem

Fernseh-Auftritt bekannt.

Über 100 Reporter aus ganz Europa waren

beim Veranstaltungs-Ort.

Marcel Hirscher hat sich schon vor 2 Wochen

dazu entschieden aufzuhören.

Aber erst am 4. September gab er offiziell

seinen Rücktritt bekannt.

Nach seinem Sieg beim WM-Slalom in Schweden

war er sehr erschöpft.

„Damals habe ich gemerkt, dass dieser WM-Titel mich

extrem viel Kraft gekostet hat und den Körper auch sehr

mitgenommen hat“, sagt Marcel Hirscher.

Marcel Hirscher wurde am 2. März 1989 in

Hallein in Salzburg geboren.

Sein erster Einzel-Weltcup war am 17. März 2007.

Er holte insgesamt 67 Einzel-Weltcupsiege.