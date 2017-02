Marcel Hirscher gewinnt Ski-WM

Link zum Original-Kurier-Artikel

Der österreichische Ski-Fahrer Marcel Hirscher

ist gestern 19. Februar Weltmeister geworden.

Auch die Österreicherin

Nicole Schmidhofer hat Gold gewonnen.

Die Österreicher Manuel Feller, Roland Leitinger

und Stephanie Venier sind 2. geworden

und haben damit Silber gewonnen.

Bronze haben Max Franz und Michaela Kirchgasser gewonnen.

Die Ski-WM fand von 6. Februar bis 19. Februar

in der Schweiz im Ort St. Moritz statt.

Mit dem Sieg ist Hirscher zum 6. Mal

hintereinander Weltmeister geworden.

Österreich hat während dieser WM

9 Medaillen gewonnen.

Medaillen gibt es in Gold für den Sieg,

in Silber für den 2. Platz und in Bronze für den 3. Platz.

Hirscher hat insgesamt schon 9 Medaillen gewonnen.

Davon sind 6 in Gold und 3 in Silber.

Hirscher ist der erste Ski-Profi, der seit 1996

den Slalom und den Riesentorlauf gewonnen hat.

Slalom und Riesentorlauf sind 2 unterschiedliche

Wettbewerbe beim Ski-Sport.

Es gab während der Weltmeisterschaft insgesamt

5 verschiedene Einzel-Wettbewerbe

und einen Mannschafts-Wettbewerb.