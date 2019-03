Mallorca: Alkohol-Verbot für bestimmte Bereiche geplant

Link zum Original-KURIER-Artikel

Vor Kurzem gab die Stadt-Regierung von Mallorca bekannt,

dass es an bestimmten Orten ein Alkohol-Verbot geben wird.

Dieses Verbot gilt von April bis September 2019,

wo die meisten Urlauber nach Mallorca kommen.

Mallorca ist eine Insel in Spanien.

In Zukunft sollen Urlauber ihr Essen und ihre Getränke

nur mehr im Lokal zu sich nehmen dürfen.

Die Polizei soll die Einhaltung von diesem Verbot kontrollieren.

Zukünftig dürfen Urlauber alkoholische Getränke nicht mehr

auf dem Gehsteig vor dem Lokal trinken.

Bisher war dies nämlich oft der Fall.

Bewohner von Mallorca beschweren sich seit Jahren

über den Lärm und die betrunkenen Urlauber.

Wer gegen das neue Verbot verstößt, muss bis zu 3 000 Euro

Geldstrafe bezahlen.

Außerdem darf am „ Playa de Palma“ keine Werbung

für Alkohol gemacht werden.

Der Playa de Palma ist ein Strand auf Mallorca.

Es soll in Zukunft auch verboten sein,

alkoholische Getränke sehr günstig anzubieten.