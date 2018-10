Lindsey Vonn hört mit dem Skifahren auf

Link zum Original-KURIER-Artikel

Lindsey Vonn hat im Alter von 7 Jahren begonnen,

an Ski-Wettbewerben teilzunehmen.

Ihre erste Olympia-Medaille gewann sie im Jahr 2010 in Vancouver.

Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang

erreichte sie die Bronze-Medaille in der Abfahrt.

So wurde sie die älteste Skiläuferin, die bei den

Olympischen Winterspielen eine Medaille gewonnen hat.

Die Winterspiele in Sotschi 2014 hat sie

wegen einer Knieverletzung auslassen müssen.

Lindsey Vonn hatte schon Anfang September

öffentlich davon gesprochen,

dass sie nach der Ski-Saison 2018/2019 aufhören will.

Lindsey Vonn hat überlegt, noch bis 2020 Ski zu fahren.

Aber ihre ständigen Knieprobleme haben sie davon abgehalten.

Sie sagt, dass sie sich auch noch viel bewegen will, wenn sie älter ist.

Also muss sie in die Zukunft schauen und auf ihren Körper achten.

Bis vor kurzem hat sie gesagt, dass sie erst aufhört,

wenn sie mehr Siege als der Skifahrer Stenmark hat.

Jetzt sagt sie aber, dass sie nach dieser Saison aufhören wird,

auch wenn sie den Rekord von Ingemar Stenmark nicht brechen sollte.

Dazu sagt sie, dass sie jetzt an einem Punkt ist,

an dem es keinen Sinn mehr macht, weiter Ski zu fahren.

Lindsey Vonn hat 82 Weltcup-Siege und braucht noch 4 Siege,

um den Rekord von Stenmark zu brechen.