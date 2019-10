Leichtathletik-Weltmeisterschaft: Erste Bronze-Medaille für Österreich

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft findet vom

27. September bis zum 6. Oktober in Katar statt.

Katar ist eine Halbinsel in Saudi-Arabien.

Eine Halbinsel ist von 3 Seiten von Wasser umschlossen

und hat nur eine schmale Verbindung zum Land.

Die Leichtathletik ist ein Sport, bei der

die Sportarten Laufen, Springen und Werfen,

als Wettbewerb stattfinden.

Lukas Weißhaidinger nimmt für Österreich

an der Weltmeisterschaft teil.

Er tritt in der Sportart Diskuswerfen an.

Beim Diskuswerfen wirft man

eine 2 Kilogramm schwere Scheibe,

so weit wie möglich, in ein Feld.

Lukas Weißhaidinger gewann am 30. September

eine Bronze-Medaille im Diskuswerfen.

Er warf den Diskus dabei 66,82 Meter.

Das ist erst die 3. Medaille, die je ein Österreicher

bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft gewonnen hat.

Außerdem ist es die 1. Medaille, die ein Mann für Österreich

bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft gewonnen hat.