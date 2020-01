Kunsthistorisches Museum bietet Führungen für Menschen mit Behinderung an

Das kunsthistorische Museum bietet jeden Freitag

um 15 Uhr Führungen für Menschen mit Behinderung an.



Es gibt verschiedene Führungen:



Tastführung



Bei der Tastführung berührt man

die Kunstwerke.

Das soll blinden Menschen helfen,

sich die Kunstwerke vorzustellen.



Führung in Gebärdensprache



Bei dieser Führung können gehörlose Menschen

mehr über Kunstwerke erfahren.

Es wird in Gebärdensprache übersetzt.

Bei der Gebärdensprachen verwendet man

die Hände und den Gesichtsausdruck,

um sich zu verständigen.



Führung in einfacher Sprache



Bei dieser Führung werden die Kunstwerke

in einfacher Sprache erklärt.

Es wird auch gemeinsam über die Kunstwerke

gesprochen.



Führung für Menschen mit Demenz



Bei dieser Führung werden Erinnerungen

geweckt und Menschen mit Demenz

werden zu Gesprächen angeregt.

Demenz ist eine Krankheit, bei der man

langsam seine geistigen Fähigkeiten verliert.



Bei dieser E-Mail-Adresse kann man sich anmelden:

rotraut.krall@khm.at