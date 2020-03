Krankenhaus-Mitarbeiterinnen bekommen Hochzeitskleider geschenkt

Ärzte und andere Mitarbeiter in Krankenhäusern

haben gerade mehr Arbeit als normalerweise.

Die spanische Mode-Marke „Pronovias“ hat

sich deshalb etwas Besonderes überlegt.

Pronovias stellt Hochzeits-Kleider her.

Alle Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern,

die verlobt sind, bekommen von Pronovias

ein Hochzeitskleid geschenkt.

Die Aktion gibt es in mehreren Ländern.

Diese Aktion gilt bis zum 31. August 2020.

Die Mode-Marke möchte damit ihre Unterstützung

für Mitarbeiterinnen in Krankenhäusern zeigen.

Durch diese Aktion soll stärker auf die wichtige Arbeit

von Krankenhaus-Mitarbeiterinnen

aufmerksam gemacht werden.

Sie kümmern sich um die Menschen,

die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben.