Kongo: Über 600 Menschen sind an Ebola gestorben

In der Demokratischen Republik Kongo sind

seit vorigem August mehr als 600 Menschen

an Ebola gestorben.

Die Demokratische Republik Kongo ist eine

Land in Afrika.

Ebola ist eine Virus Krankheit, die oft tödlich verläuft.

Ebola kann über den direkten Kontakt

mit Körperflüssigkeiten wie Blut, Speichel

oder Schweiß übertragen werden.

Seit Anfang August wurden mehr als 89 000 Menschen

in der Demokratischen Republik Kongo

gegen Ebola geimpft.

Der Impfstoff soll vor der Krankheit schützen,

er ist aber noch sehr neu.

Die Krankheit Ebola wurde

in der Demokratischen Republik Kongo

im Jahr 1976 entdeckt.

Das ist bereits der zehnte Ausbruch dieser Krankheit

in der Demokratischen Republik Kongo.

Dieses Mal ist es besonders schwer,

Ebola zu bekämpfen,

weil es in der Demokratischen Republik Kongo

immer wieder Angriffe von bewaffneten Gruppen gibt.

Nach Angriffen auf Ebola-Behandlungszentren

hat die Hilfs-Organisation „ Ärzte ohne Grenzen“

ihre Arbeit dort beendet.

2013 hat sich die furchtbare Virus Krankheit

in mehreren afrikanischen Staaten ausgebreitet.

In den darauffolgenden Monaten starben

11 300 Menschen in Guinea, Sierra Leone

und Liberia an Ebola.