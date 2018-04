Klimawandel sorgte für Ausbreitung der Dinosaurier

Link zum Original-KURIER-Artikel

Forscher haben untersucht, wie sich Dinosaurier

auf der Welt ausbreiten konnten.

Es ist herausgekommen,

dass sich durch einen Meteoriten-Einschlag

das Klima auf der Erde stark verändert hat.

Dadurch haben sich die Dinosaurier vor 232

Millionen Jahren stark ausgebreitet.

Es gab zwar schon vor dem

Meteoriten-Einschlag Dinosaurier,

aber nicht so viele.

Ein Meteorit ist ein Stein aus dem Weltall.

Durch den Meteoriten-Einschlag haben sich

die Lebens-Bedingungen auf der Erde

und im Wasser stark verändert.

Die veränderten Bedingungen waren gut

für die Dinosaurier.

Deshalb haben sie sich so stark ausgebreitet.

Die Forscher untersuchten versteinerte Fußabdrücke von

Dinosauriern in einem Gebirge in Italien.

Die Forscher haben herausgefunden,

dass nach dem Meteoriten-Einschlag

viel mehr Fußabdrücke zu erkennen waren als davor.

Auch Dinosaurier-Skelette deuteten darauf hin,

dass sich die Dinosaurier nach dem

Meteoriten-Einschlag vor allem in Argentinien

und Brasilien stark ausgebreitet haben.

Einer der Forscher sagte, dass es aufregend war,

dass die Fußabdrücke und Skelette

dieselbe Geschichte erzählen.

Vor 66 Millionen Jahren endete die Zeit der

Dinosaurier endgültig.