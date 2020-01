Kitzbühel: Österreichische Ski-Fahrer gewannen 4 Pokale

Jedes Jahr finden in Kitzbühel

die Hahnenkamm-Rennen statt.

Das sind sehr bekannte Ski-Rennen.

Heuer fanden sie vom

24.Jänner – 26. Jänner 2020 statt.

Kitzbühel ist eine Ortschaft im Bundesland Tirol.

Die österreichischen Ski-Fahrer konnten

heuer gleich 4 Pokale holen.



Im Super-G am 24.Jänner 2020

erreichte Matthias Mayer den 2. Platz.

Der Super-G ist das

zweit-schnellste Rennen im Ski-Sport.

Die Strecke ist kürzer als bei der Abfahrt

und man muss mehr Kurven fahren.



In der Abfahrt am 25. Jänner 2020 erreichte

Matthias Mayer den 1. Platz und

Vincent Krichmayr den 2. Platz.

Die Abfahrt ist das schnellste Rennen.

Bei der Abfahrt fährt man eine lange Strecke hinunter.



Im Slalom holte am 26.Jänner 2020

Marco Schwarz den 2. Platz.

Im Slalom fahren die Ski-Fahrer

in engen Kurven um Plastik-Stangen herum.



Viele Menschen kommen jedes Jahr nach

Kitzbühel, um die Ski-Rennen zu sehen.

Es sind auch viele berühmte Menschen dabei.