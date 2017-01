Kik will auch in die USA

Link zum Original-KURIER-Artikel

Kik will noch mehr Geschäfte eröffnen.

In den USA soll es auch Geschäfte von Kik geben.

Kik ist eine deutsche Mode-Kette.

Die USA sind die Vereinigten Staaten von Amerika.

Von 3.439 Geschäften, die es jetzt schon gibt, wird

auf 5.000 Geschäften erhöht.

In diesem Jahr sollen 188 Geschäfte dazukommen.

Davon 70 in Deutschland.

Patrick Zahn ist der Chef von der Firma Kik.

Er sagt, dass letztes Jahr ein sehr gutes Jahr war.

Die meisten neuen Geschäfte sollen im Ausland eröffnet werden.

Außer in Deutschland gibt es schon in 9 Ländern von

Europa Geschäfte von Kik.

In einem Jahr soll das erste Geschäft in Italien eröffnen.

Jedes Jahr soll in einem anderen Land ein Geschäft von Kik eröffnen.

Im Jahr 2019 soll es auch in der USA ein Geschäft von Kik geben.

Kik übernimmt außerdem 60 Geschäfte der Schweizer Mode-Kette Charles Vögele.