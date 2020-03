Kärnten: Menschen mit Behinderung verkaufen gesunde Jause

Seit Mitte Jänner 2019 gibt es in Kärnten

eine neue Klein-Firma,

in der Menschen mit Behinderung arbeiten.

Die Klein-Firma wurde von der Regierung in Kärnten

und der Organisation „autArk“ gegründet.

Die Organisation „autArk“ unterstützt Menschen

mit Behinderung in Kärnten und Tirol dabei,

so selbstständig wie möglich zu werden.

Seit einiger Zeit verkaufen 11 Mitarbeiter mit Behinderung

gesunde Jausen an die Mitarbeiter vom Land Kärnten.

Die gesunden Jausen sind bei den Mitarbeitern

so beliebt, dass sie jeden Tag ausverkauft sind.

Täglich werden verschiedene Jausen verkauft,

wie zum Beispiel gefüllte Weckerl, Salate

oder auch Kuchen.

Den Menschen mit Behinderung gefällt

die Arbeit sehr gut.

Bis zum Sommer 2020 soll es dort 18 Mitarbeiter geben.