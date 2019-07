Junge Menschen betteln im Urlaub um Geld

Link zum Original-KURIER-Artikel



Es gibt viele Menschen aus

reichen Ländern, die gern in

ärmeren Ländern Urlaub machen.

Nicht alle diese Menschen haben

aber genug Geld, um Urlaub

machen zu können.

Deshalb betteln manche Menschen im Urlaub.

Menschen, die den Urlaubern Geld geben,

bekommen dann Ansichts-Karten, Musik

oder eine Umarmung.

Oft sind es Urlauber aus westlichen

Ländern, die um Geld betteln.

In Südost-Asien und in Mittel-Amerika

wird oft gebettelt.



Im Internet findet man Bilder

von Urlaubern, die um Geld betteln.

Unter den Bildern gibt es immer

wieder verärgerte Kommentare.

Viele Menschen im Internet finden,

dass das Betteln im Urlaub respektlos ist.

Eigentlich sollten die Urlauber

genug Geld haben, um überhaupt

in den Urlaub fliegen zu können.

Die Menschen in armen Ländern

sind meistens nämlich wirklich arm

und haben kein Geld.



In manchen Ländern kümmern sich

jetzt die Behörden um die

bettelnden Urlauber.

Auf der indonesischen Insel Bali

hat man damit begonnen

bettelnde Urlauber der Botschaft zu melden.

Die Mitarbeiter von den Botschaften

sollen sich dann um die bettelnden Urlauber kümmern.

Eine Botschaft ist eine Vertretung

von einem Land in einem anderen Land.

Indonesien ist ein Land

mit vielen Inseln in Südost-Asien.