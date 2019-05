Jugendliche und Familien stehen unter Druck

Link zum Original-KURIER-Artikel



Laut einer Befragung vom SOS-Kinderdorf

fühlen sich die meisten Jugendlichen unter Druck gesetzt.

Das SOS-Kinderdorf wurde gegründet,

um Kindern zu helfen, die in Not sind.

Befragt wurden 400 Jugendliche

im Alter von 14 bis 18 Jahren.

Bei der Befragung stellte man fest,

dass Jugendliche Zukunfts-Ängste haben

und zu wenig Zeit mit ihrer Familie verbringen.

Die meisten Jugendlichen stehen

durch Ausbildung, Schule

oder durch ihren Job unter Stress.

Ein Teil der Jugendlichen hat Angst,

im Leben nichts zu erreichen oder später

kein gutes Leben führen zu können.



Was sich Jugendliche wünschen:

Jugendliche wünschen sich mehr Stabilität

und mehr gemeinsame Zeit mit ihrer Familie.

Jugendliche finden, dass der Stress,

den ihre Eltern durch ihre Arbeit nach Hause bringen,

nicht gut für die Familie ist.



Auswirkungen bei Jugendlichen:

Jugendliche stehen unter Leistungsdruck

und haben Zukunfts-Ängste.

Stress und Druck sind nicht gut für

die Entwicklung von Jugendlichen.

Dadurch können Jugendliche Bauchschmerzen

oder Schlafstörungen bekommen.

Es können sich aber auch

Verhaltens-Störungen entwickeln.

Diese zeigen sich zum Beispiel durch

schlechte Laune, Aggressivität oder Nervosität.



Mehr Zeit für die Familie:

In Österreich sollte es familienfreundliche Regelungen

für Kinder und ihre Bezugs-Person geben.

Das SOS-Kinderdorf fordert, dass sich Firmen mehr

an die Bedürfnisse von Familien anpassen.

Arbeit und Familienzeit sollte unter

den Eltern gleichermaßen aufgeteilt sein.

Vater und Mutter sollten gleich viel

Zeit mit ihrer Familie verbringen können.



Mehr Urlaub für Eltern und Ganztags-Schulen:

Das SOS Kinderdorf wünscht sich,

dass Familien mit Kindern unter 18 Jahren,

im Jahr mehr Urlaub bekommen.

Ganztags-Schulen sind Schulen, in denen Schüler

vormittags und nachmittags unterrichtet werden.

Mittags können die Schüler dort auch essen.

Nach der Ganztags-Schule haben Schüler

mehr Freizeit, weil sie ihre Hausübungen

schon in der Schule gemacht haben.