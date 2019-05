Jüngere Mitarbeiter sind oft unzufriedener im Job als Ältere

Link zum Original-KURIER-Artikel

Laut einer Umfrage sind in Österreich

jüngere Mitarbeiter weniger zufrieden

in ihrem Job, als Mitarbeiter,

die über 50 Jahre alt sind.

Mehr als der Hälfte von den Mitarbeitern

über 50 Jahren, gefällt ihre Arbeit.

Vergleichbar zufrieden sind sonst

nur Berufs-Einsteiger.

Ein Teil der Mitarbeiter über 50 Jahre

bezeichnet sich selbst als hoch motiviert.

In anderen Altersgruppen sind es weniger.

Laut der Umfrage sind Frauen ein bisschen

motivierter bei ihrer Arbeit als Männer.

Firmen müssen ihre Mitarbeiter wertschätzen,

das finden viele Mitarbeiter sehr wichtig.



Bei den Mitarbeitern unter 50 Jahren ist ein

deutlich kleinerer Teil mit ihrem Job zufrieden.

Die Mitarbeiter unter 50 Jahre

wünschen sich zum Beispiel, dass sie sich

ihre Arbeitszeit selbst einteilen können.

Sie möchten außerdem die Möglichkeit haben,

von zu Hause aus zu arbeiten,

um mehr Zeit mit der Familie

verbringen zu können.