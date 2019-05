Japan: Kaiser Akihito will nicht länger Kaiser sein

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 30. April gab der 85-jährige Kaiser Akihito bekannt,

dass er sein Amt als Kaiser von Japan abgeben möchte.

Sein Sohn Naruhito ist der neue Kaiser.

Akihito war ungefähr 30 Jahre lang

der Kaiser von Japan.

Es ist sehr ungewöhnlich,

dass ein Kaiser in Japan zurücktritt.

Normalerweise behalten die Kaiser von Japan

ihr Amt so lange, bis sie sterben.

Zuletzt trat vor 200 Jahren

ein japanischer Kaiser zurück.

Akihito blieb noch offiziell Kaiser,

bis 30. April um Mitternacht.

Am 1. Mai übernahm sein 59-jähriger Sohn,

Naruhito das Amt vom Kaiser von Japan.

Naruhito ist der älteste Sohn von Kaiser Akihito.

Warum Kaiser Akihito

auf sein Amt als japanischer Kaiser verzichtet:

Im August 2016 gab der japanische Kaiser Akihito bekannt,

dass er als Kaiser zurücktreten möchte.

Der Grund dafür waren gesundheitliche Probleme.

Im Juni 2017 wurde ein Gesetz beschlossen,

damit Akihito überhaupt auf sein Amt

als Kaiser von Japan verzichten kann.

Das ist nämlich nicht so vorgesehen.

Dieses Gesetz gilt nur für Kaiser Akihito

und nicht für seine Nachfolger.