Japan: Ältester Mann der Welt starb mit 112 Jahren

Am 23. Februar starb der älteste Mann der Welt.

Sein Name war Chitetsu Watanabe und

er lebte in Japan.

Watanabe starb im Alter von 112 Jahren

in einem Altenheim.

Chitetsu Watanabe wurde im Jahr 1907 geboren.

Sein Leben lang hat er Sport gemacht und

Rechenaufgaben gelöst.

Er meinte, dass man sich nicht ärgern soll

und viel lächeln.

Das war sein Geheimnis für ein langes Leben.

Vor 2 Wochen bekam Chitetsu Watanabe

die Bestätigung, dass er mit 112 Jahren

der älteste Mann der Welt ist.

