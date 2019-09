Italien hat eine neue Regierung

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 8. August beendete Matteo Salvini,

die Zusammenarbeit mit

der „ Fünf-Sterne-Bewegung.“

Matteo Salvini ist der Chef von der „Lega“

und war bis dahin der Innenminister von Italien.

Er wollte erreichen,

dass es Neu-Wahlen gibt.

Die Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung

sind politische Parteien in Italien.

Die beiden Parteien hatten bis dahin eine Koalition

und bildeten gemeinsam die Regierung von Italien.

Eine Koalition ist ein Bündnis von politischen Parteien.

Eine Koalition gilt bis zur nächsten Wahl.

Es ist aber auch möglich,

die Koalition vorher zu beenden.



Giuseppe Conte war der Regierungs-Chef von Italien.

Am 20. Augst 2019 trat Giuseppe Conte

als Regierungs-Chef zurück.

Giuseppe Conte ist kein Mitglied

von einer Partei in Italien.

Conte ist unabhängig und arbeitete früher als Anwalt.

Nachdem die Zusammenarbeit von Lega und

der Fünf-Sterne-Bewegung beendet wurde,

gab es eine Abstimmung.

Dabei stimmten sehr viele Mitglieder

der Fünf-Sterne-Bewegung für eine Regierung

mit der Sozialdemokratischen Partei.

Die beiden Parteien einigten sich miteinander.

Die neue Koalition besteht aus der

Fünf-Sterne-Bewegung und der Sozialdemokratischen Partei.



Am 5. September lobte Sergio Mattarella,

der Präsident von Italien, die neue Regierung an.

Giuseppe Conte wurde zum 2. Mal

zum Regierungs-Chef von Italien ernannt.

Angelobt werden bedeutet, dass jemand sich verpflichtet,

eine bestimmte Aufgabe zu übernehmen und

sie nach den Gesetzen zu erfüllen.

Die neue Regierung von Giuseppe Conte hat 21 Minister.

7 von den Ministern sind Frauen.

Neuer Außen-Minister wird Luigi Di Maio,

der Chef von der Fünf-Sterne-Bewegung.

Neue Innen-Ministerin wird Luciana Lamorgese.